Naci Görür'den uyarı: Büyük bir depremi tetikleyebilir
Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de meydana gelen 4,4 büyüklüğünde deprem ilişkin, "Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir ya da gerilmeyi artırır" ifadelerini kullandı.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'deki deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı" ifadelerini kullandı.
— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 26, 2026