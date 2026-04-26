Naci Görür'den uyarı: Büyük bir depremi tetikleyebilir

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'deki deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı" ifadelerini kullandı.