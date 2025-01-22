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Naci Görür'den uyarı: İki bölgede stres birikiyor

Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de dün akşam meydana gelen depremin ardından "Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor" dedi.

Güncel
  • 22.01.2025 09:50
  • Giriş: 22.01.2025 09:50
  • Güncelleme: 22.01.2025 10:54
Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den uyarı: İki bölgede stres birikiyor

Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Çanakkale'de meydana gelen 5.2'lik depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Görür, "Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor" açıklamasını yaptı.

Görür mesajında "Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Çanakkalede 5.2 büyüklüğünde deprem

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