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Naci Görür'den vali ve belediye başkanlarına 'deprem' çağrısı

Depremlerin ardından vali ve belediye başkanlarına seslenen Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Olan depremi bir uyarı kabul edip, daha kötüsü de olabilir diye, kentinizi deprem dirençli yapmak için çalışınız" çağrısında bulundu.

Güncel
  • 01.12.2024 09:12
  • Giriş: 01.12.2024 09:12
  • Güncelleme: 01.12.2024 09:20
Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den vali ve belediye başkanlarına 'deprem' çağrısı
Fotoğraf: DepoPhotos

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından yeniden yöneticilere seslendi.

Vali ve belediye başkanlarını uyaran Görür, depremlerin uyarı olarak kabul edilip kentlerin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Görür, "Yerel yöneticilerimizden (Vali ve Belediye Başkanına) halk adına ricamız" diyerek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kentinizde veya çevresinde bir deprem olunca “Herhangi bir kayıp yoktur”, “Kentimizde üzücü bir olay bildirilmemiştir”, “İncelemelerimiz sürüyor” gibi cevaplardan çok, olan depremi bir uyarı kabul edip, daha kötüsü de olabilir diye, kentinizi deprem dirençli yapmak için çalışınız. Sevgiyle."

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