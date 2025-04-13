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Naci Görür'den Van'daki depreme ilişkin açıklama

Van'da art arda meydana gelen iki depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu ters bir fay. Son büyük Van Depremi de bu bölgedeydi" dedi.

Güncel
  • 13.04.2025 15:17
  • Giriş: 13.04.2025 15:17
  • Güncelleme: 13.04.2025 15:26
Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den Van'daki depreme ilişkin açıklama
Fotoğraf: DepoPhotos

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van'da art arda meydana gelen iki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi" dedi.

Görür paylaşımında şunları kaydetti:

“Van’ın Koçköy mevkiinde 4,0 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Bu depremler Yeniköşk fayı üzerinde. Bu ters bir fay. Depremler sığ. Erçek Gölü’ne yakın. Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi.”

Vanda art arda iki deprem
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