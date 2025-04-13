Naci Görür'den Van'daki depreme ilişkin açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van'da art arda meydana gelen iki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi" dedi.

Görür paylaşımında şunları kaydetti:

“Van’ın Koçköy mevkiinde 4,0 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Bu depremler Yeniköşk fayı üzerinde. Bu ters bir fay. Depremler sığ. Erçek Gölü’ne yakın. Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi.”