Naci Görür'den Van'daki depreme ilişkin açıklama
Van'da art arda meydana gelen iki depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu ters bir fay. Son büyük Van Depremi de bu bölgedeydi" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van'da art arda meydana gelen iki depreme ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi" dedi.
Görür paylaşımında şunları kaydetti:
“Van’ın Koçköy mevkiinde 4,0 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Bu depremler Yeniköşk fayı üzerinde. Bu ters bir fay. Depremler sığ. Erçek Gölü’ne yakın. Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi.”
Van’in Kockoy mevkiinde 4,0 ve 4,2 buyuklugunde 2 deprem oldu. Bu depremler Yenikosk Fayi uzerinde. Bu ters bir fay. Depremler sig. Ercel Golune yakin. Son buyuk Van depremi de bu bolgedeydi. Sevglyle pic.twitter.com/aVxZfxncOW— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 13, 2025