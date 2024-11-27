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Naci Görür, en yakın deprem riski olan bölgeyi açıkladı

Naci Görür, Türkiye'de en yakın deprem riskine sahip bölgelere ilişkin konuştu. Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat çeken Görür, bu fayın 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini ve bölgedeki yapı stoğunun iyi olmadığını söyledi.

Güncel
  • 27.11.2024 12:36
  • Giriş: 27.11.2024 12:36
  • Güncelleme: 27.11.2024 12:43
Naci Görür, en yakın deprem riski olan bölgeyi açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'deki en yakın deprem riski olan bölgelere ilişkin NTV'ye konuştu.

Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat çeken Görür, "Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı arasında deprem oldu. Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş'taki faylar, Hatay'a dahil büyük ölçüde kırıldı. Açığa çıkan enerji Malatya'ya enjekte edildi" dedi.

Fayın çok yavaş olduğunun altını çizen Görür, 7 üzerinde deprem üretebileceğini söyledi.

Bölgedeki yapı stoğunun iyi olmadığına da dikkat çeken Naci Görür, "Yönetmeliğe uygun inşaat yapılmıyor ve denetlenmiyor" dedi.

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