Naci Görür, en yakın deprem riski olan bölgeyi açıkladı
Naci Görür, Türkiye'de en yakın deprem riskine sahip bölgelere ilişkin konuştu. Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat çeken Görür, bu fayın 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini ve bölgedeki yapı stoğunun iyi olmadığını söyledi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'deki en yakın deprem riski olan bölgelere ilişkin NTV'ye konuştu.
Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat çeken Görür, "Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı arasında deprem oldu. Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş'taki faylar, Hatay'a dahil büyük ölçüde kırıldı. Açığa çıkan enerji Malatya'ya enjekte edildi" dedi.
Fayın çok yavaş olduğunun altını çizen Görür, 7 üzerinde deprem üretebileceğini söyledi.
Bölgedeki yapı stoğunun iyi olmadığına da dikkat çeken Naci Görür, "Yönetmeliğe uygun inşaat yapılmıyor ve denetlenmiyor" dedi.