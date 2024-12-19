Naci Görür, İstanbul araştırmasına tepki gösterdi: "Pes doğrusu"

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) Kasım 2024 araştırmasına göre İstanbullular kentin ilk üç sorununu; yüzde 60,4’le trafik, yüzde 55’le ekonomik sorunlar, yüzde 44’le sığınmacılar olduğunu kaydetti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada yaptığı paylaşımda araştırma sonucuna tepki gösterdi. Prof. Dr. Görür, depremi hatırlattığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Tele 1’de dinledim. Bir araştırma yapılmış.İstanbul”da en önemli sorun ekonomi, trafik ve sığınmacılarmış. Bunu sevgili İstanbullular söylemiş. Pes doğrusu, gelmekte olan deprem tehlikesine inanmak için daha ne olmasını istiyorsuz? Maraş yetmedi mi?"