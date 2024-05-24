Naci Görür, İstanbul'da üç ilçeye dikkat çekti: "Hiç acımadan yıkacaksın”

Prof. Dr. Naci Görür, Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar'ın çevresinde havadan çekilen görüntüleri yorumladı. Betonlaşmanın yoğun olduğu yerlerde yapı stoklarının deprem dirençli olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirten Görür, "Bunu belirledikten sonra yapılacak iş, insanları ölüme terk etmek olmayacağına göre, binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın" dedi.

Betona boğulan İstanbul’un havadan çekilen görüntülerini yorumlayan yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, üç ilçeye dikkat çekerek bina yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerin yeniden planlanması gerektiğini söyledi.

İlçe belediye başkanlarının yapı stoklarının depreme dirençli olup olmadığını araştırması gerektiğini vurgulayan Naci Görür, deprem dirençli olmayanların yıkılması gerektiğini söyledi.

Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar'ın çevresinde havadan çekilen görüntüler ile betona boğulan şehrin tablosunun ortaya çıktığını vurgulayan Görür, şunları söyledi:

“O kentte veya o ilçede bina yoğunluğu ne kadar fazlaysa yıkım, ona bağlı olarak ölüm ve maddi zarar olma ihtimali o kadar fazla olur. Bu duruma izin veren ve onu öyle kabul eden anlayışta da bir yanlışlık var. İşin başında zaten öyle bir kent, öyle bir planlama zaten olmazdı. Ama olmuş, böyle bir hata yapılmış. Şimdi ne yapacağız diyorsanız; o ilçenin belediye başkanı, insanlarımız ölmesin diye önce yapı stokunu deprem dirençli mi, değil mi araştıracak. Bu araştırma sırasında deprem dirençli olmayanları ise ya yıkacak ya da güçlendirecek.

Bunu belirledikten sonra yapılacak iş, insanları ölüme terk etmek olmayacağına göre, binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın. Ona göre de bir yasa çıkaracaksın. Bunun başka yolu yok. Yıktığın yerde de aynı şekilde, ev yapayım derseniz yanlış yaparsınız. Kentsel dönüşüm binayı sadece yenilemek değil, planlamaktır. Kente zarar veren bütün bileşenleri deprem dirençli yapmaktır. Yapılacak şey, anlattığım gibi 6 bileşen üzerinde duracaksın. Çok yoğun bir bölgede, dönüşüm alanı yapacaksın. Dönüşüm alanında 10 bin ev yaptıysan, o kentin içinde 10 bin problemli evi yıkacaksın. Orayı ferahlatacaksın. Yeşil alana, parka dönüştüreceksin."