Naci Görür, İstanbul için bir kez daha uyardı: Deprem beklediği illeri açıkladı

23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin uyarılarda bulunmaya devam eden Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin Marmara Denizi'nde beklenen büyük depremin habercisi olduğunu söyledi.

7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

Hürriyet Gazetesi'nden Fulya Soybaş'a konuşan Görür, Marmara’da Kumburgaz Fayı ve Adalar Fayı kırıldığında minimum 7.2, maksimum 7.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanacağını belirtti:

"Marmara’da Kumburgaz Fayı ile güneydeki Adalar Fayı kırılacak ve bu iki fayın da kırılması ile minimum 7.2, maksimum 7.5 büyüklüğünde bir deprem olacak.’ Bugüne kadar yaşadığımız tüm gelişmeler de bu söylemlerimizi doğruluyor. 23 Nisan’da Kumburgaz Fayı’nın batı ucunda Silivri açıklarında, 6.2’lik bir kırılma yaşadık. Bu kırılma fayı doğuya doğru zorluyor ve bu zorlama beklediğimiz “büyük” depremi de öne çekmiş durumda. Bu zorlanma ile Adalar Fayı da tetiklenecek ve kırılacak. Öngördüğümüz şekilde 7.5 büyüklüğüne varan bir deprem bekliyoruz."

"İSTANBUL DEPREME HAZIR DEĞİL"

İstanbul’un 25 yıldır depreme hazırlanamamış olmasını sert bir dille eleştiren Prof. Dr. Görür, mevcut durum için şunları söyledi:

"Hayır, değil! 25 yılda İstanbul’u depreme hazırlayamadık, “Deprem dirençli bir kent” yaratamadık. Kentsel dönüşüm ile işi sadece idare ettik. Önce, halkımızın deprem dirençli bir kentte, can güvenliği içinde, huzurla yaşamak istemesi ve ülkenin gerçek sahibi ve bir seçmen olarak bunu kendilerini yönetenlerden de talep etmesi gerekir. Ne halk ne de yöneticiler olarak bunu başaramadık!"

REKLAM İDDİALARINA YANIT VERDİ

Son günlerde bir inşaat firmasının reklamında oynadığı iddialarına da yanıt veren Görür, konunun iftiradan ibaret olduğunu ifade etti:

"Bu reklam filmi falan değil, şantiye ziyaretimde çekilmiş bir video. Bazı kötü niyetli insanların amacı, bu ziyaretlerimizi değişik şekillerde yorumlayıp, bizi kötülemek. Bunların nereden geldiği de belli aslında. “İstanbul’da deprem olacak” dediğim için yapıyorlar. Asıl ‘İstanbul’da deprem olmayacak’ diyenler, bu kadar insanın can güvenliğini hiçe saydıkları için büyük vebal altındalar, günah işliyorlar. Bu kadar insanın sebebi olacaklar."

ELAZIĞ VE MALATYA İÇİN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Görür, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak da bölge halkına rahat olmaları çağrısında bulundu: "O bölge, 6 Şubat depremleri ile çok yüklendi zaten, enerji transferi çok fazla. Bu etki ile kırıldı. Dolayısıyla daha da büyüyebileceği bir durum yok, rahat olun."

DEPREM BEKLEDİĞİ YERLERİ TEK TEK SIRALADI

Görür, büyük depremler beklediği illeri ise şöyle sıraladı:

"İzmir en tehlikeli yerlerden biri, endişeliyim. 15-16 tane canlı fay var, İzmir yarımadası tamamen bu faylarla kesilmiş durumda ve bunlardan herhangi birinin ne zaman, nasıl deprem üreteceğini yeterince bilmiyoruz. Çünkü mikro bölgeleme çalışmaları yapılmamış, paleosismolojik çalışmaları henüz tamamlanmamış durumda. Dolayısıyla bu bölgedeki çalışmalar ivedilikle tamamlanmalı ve her şeyden öte İzmir’in günün birinde büyük bir depreme muhatap olacağı ön görüsü ile bugünden “deprem dirençli kent” haline getirilmelidir.

İkinci olarak; Tunceli, Yedisu fayının olduğu yer, Bingöl-Karlıova-Erzincan arası, Bingöl-Göynük arası, Doğu Anadolu Fayı üzerindeki tehlikeli yerler. Bindirme kuşağı boyunca Hakkâri ve çevrisindeki illere de dikkat etmekte fayda var."