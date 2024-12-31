Naci Görür Kahramanmaraş depremi sonrası Malatya fayına dikkat çekti
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Malatya Fayı'na işaret ederek, "Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir" uyarısı yaptı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.46'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Görür, paylaşımında Malatya fayına dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklükte deprem oldu. Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir."
Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklükte deprem oldu. Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir. pic.twitter.com/qrbkCuDZ7I— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 31, 2024