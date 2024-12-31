Naci Görür Kahramanmaraş depremi sonrası Malatya fayına dikkat çekti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.46'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Görür, paylaşımında Malatya fayına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklükte deprem oldu. Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir."