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Naci Görür, Muş'taki depremi değerlendirdi: Böyle depremlerden endişe ederiz

Muş'ta meydana gelen 4.2'lik depremi yorumlayan Naci Görür, iki fay hattı kesişim noktasında yaşandığı için depremin endişe verici olduğunu söyledi.

Güncel
  • 19.08.2024 10:34
  • Giriş: 19.08.2024 10:34
  • Güncelleme: 19.08.2024 10:42
Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür, Muş'taki depremi değerlendirdi: Böyle depremlerden endişe ederiz

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım yaptı.

Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kesişim noktasında meydana geldiğini belirten Görür, "Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz" dedi.

Görür'ün paylaşımı şöyle:

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