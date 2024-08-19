Naci Görür, Muş'taki depremi değerlendirdi: Böyle depremlerden endişe ederiz
Muş'ta meydana gelen 4.2'lik depremi yorumlayan Naci Görür, iki fay hattı kesişim noktasında yaşandığı için depremin endişe verici olduğunu söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım yaptı.
Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kesişim noktasında meydana geldiğini belirten Görür, "Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz" dedi.
Görür'ün paylaşımı şöyle:
Alabalık-Varto/Muş’ta 4,2 deprem oldu. Deprem tam KAF ile DAF’ın kesişme noktasında. Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem bekleniyor. Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin Bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz. Sevgiyle pic.twitter.com/U1W4iKpkFd— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 18, 2024