Naci Görür, Muş'taki depremi değerlendirdi: Böyle depremlerden endişe ederiz

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım yaptı.

Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kesişim noktasında meydana geldiğini belirten Görür, "Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz" dedi.

Görür'ün paylaşımı şöyle: