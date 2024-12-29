Naci Görür uyardı: Deprem potansiyeli büyük

Ege Denizi'nde saat 11.02'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 172,77 kilometre mesafede olan depremin 6,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Akdenizde Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda depremler oluyor ve özellikle Muğla çevresinde (4,3, 4,5) hissediliyor" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Görür, "Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon" ifadelerini kullandı.