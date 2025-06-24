Naci Görür’den Adana depremi değerlendirmesi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Görür, 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi yaşanıyor olabileceğini ifade etti.

Görür, "Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde" dedi.

Adana, Yeniköy/Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Deprem Saimbeyli Fay Zonunda. Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde. 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir. Geçmiş olsun pic.twitter.com/fryqdXaIIv