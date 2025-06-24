Naci Görür’den Adana depremi değerlendirmesi
Adana'da meydana gelen 4,5 büyüklüğünde depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Görür, 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi yaşanıyor olabileceğini ifade etti.
Görür, "Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde" dedi.
Adana, Yeniköy/Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Deprem Saimbeyli Fay Zonunda. Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde. 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir. Geçmiş olsun pic.twitter.com/fryqdXaIIv— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 24, 2025