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Naci Görür’den Adana depremi değerlendirmesi

Adana'da meydana gelen 4,5 büyüklüğünde depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde" dedi.

Güncel
  • 24.06.2025 13:04
  • Giriş: 24.06.2025 13:04
  • Güncelleme: 24.06.2025 13:08
Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür’den Adana depremi değerlendirmesi
Fotoğraf: DepoPhotos

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Görür, 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi yaşanıyor olabileceğini ifade etti.

Görür, "Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0’ye varan fay üretim kapasitesinde" dedi.

Adanada 4,5 büyüklüğünde deprem
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