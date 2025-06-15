Naci Görür’den Bingöl depremi değerlendirmesi
Bingöl'de meydana gelen 4 büyüklüğünde depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de saat 00.03'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 14, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Genç (Bingöl)
Tarih:2025-06-15
Saat:00:03:19 TSİ
Enlem:38.50167 N
Boylam:40.27472 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/hoiHiOw1UU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir. Geçmiş olsun" dedi.
Görür, paylaşımında, "Üçocak-Arıcak/Elazığ’da 4,0’lük deprem oldu. Bu deprem Elazığ depremini yaratan Doğu Anadolu Fayı üzerinde değil. Stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Üçocak-Arıcak/Elazığ’da 4,0’lük deprem oldu. Bu deprem Elazığ depremini yaratan Doğu Anadolu Fayı üzerinde değil. Stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/x6oxSrHNQY— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 14, 2025