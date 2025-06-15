Naci Görür’den Bingöl depremi değerlendirmesi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de saat 00.03'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir. Geçmiş olsun" dedi.

Görür, paylaşımında, "Üçocak-Arıcak/Elazığ’da 4,0’lük deprem oldu. Bu deprem Elazığ depremini yaratan Doğu Anadolu Fayı üzerinde değil. Stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.