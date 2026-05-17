Naci İnci, BUVAKIF'taki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Naci İnci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 Mayıs 2026 tarihi itibarı ile; Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) Mütevelli Heyeti Üyeliği ve BUVAKIF Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerimden kişi olarak ve Boğaziçi Üniversitesini temsilen tüzel kişi olarak istifa ettiğimi, görevlerim kapsamında yürüttüğüm tüm yetki ve sorumluluklarımın işbu tarih itibarı ile sona erdiğini kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı, 2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci tarafından kurulmuştu.