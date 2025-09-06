Naci İnci yeniden Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum olarak atandı

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre, Melih Bulu'nun görevden alınmasıyla 2021'in Ağustos ayında rektör olarak atanan Naci İnci, yeniden Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum olarak atandı.

Karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kayyum olarak atandığı günden bu ana öğrencilerin ve akademisyenlerin hedefinde olan İnci, bir ay önce TÜBİTAK yönetim kuruluna atanmıştı.

Kararla ayrıca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCILIĞINA ATAMA

Erdoğan ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Musa Kulaklıkaya'yı Dışişleri Bakan Yardımcılığına atadı.