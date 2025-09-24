Naci İnci’den inciler: Kafasına göre Boğaziçi'nde dekanlık kurmuş

Kamuoyunda, “Kayyum rektör” olarak nitelendirilen Naci İnci’nin rektörlüğünü yaptığı Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik denetimler, çok sayıda usulsüzlüğü açığa çıkardı. Üniversitenin uygulamalarına mercek tutan Sayıştay denetçilerinin raporunda, çok sayıda çarpıcı bulgu sıralandı.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile “Öğrenci İşleri Dekanlığı” kurulduğu belirtildi. Kurulan dekanlığa, bir de dekan görevlendirildiği kaydedildi. Sayıştay denetçisi, üniversite Yönetim Kurulu kararı ile dekanlık kurulması ve bu dekanlığa Rektör onayıyla görevlendirme yapılmasının mevzuata aykırı olduğunu belirterek üniversite yönetimini uyardı.

ATIL BİRİM

Boğaziçi Üniversitesi’nde, herhangi bir faaliyeti olmayan birim bulunduğu da tespit edildi. Üniversiteye tahsisli olan Halet Çambel Yalısı’nda faaliyet göstermesi gereken Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji, Geleneksel Mimarlık ve Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2024 yılı itibarıyla herhangi bir akademik faaliyetinin bulunmadığı kayda geçirildi.

Sayıştay denetçileri, merkezin faaliyet raporlarını da inceledi. Denetçiler, merkezde herhangi bir akademik faaliyet yürütülmediğini, Halet Çambel yalısının belirlenen amaçlar çerçevesinde kullanılmadığını bildirdi.

GİDERLER BÜTÇEDEN

Hiçbir akademik faaliyeti bulunmayan merkezin üniversite bütçesinden gerçekleştirilen giderlerinin ise astronomik boyutlara ulaştığı vurgulandı. Bu kapsamda, atıl durumdaki merkez için yapılan harcamalar, Sayıştay raporunda şöyle sıralandı: