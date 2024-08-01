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Nadal-Alcaraz çifti olimpiyatlara veda etti

Olimpiyatlarda tenis çift erkeklerde İspanya'yı temsil eden Rafael Nadal ve Carlos Alcaraz ikilisi, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Spor
  • 01.08.2024 10:17
  • Giriş: 01.08.2024 10:17
  • Güncelleme: 01.08.2024 10:24
Kaynak: Haber Merkezi
Nadal-Alcaraz çifti olimpiyatlara veda etti
Fotoğraf: DepoPhotos

2024 Paris Olimpiyatları'nda tenis çift erkeklerde İspanya'yı temsil eden Rafael Nadal ve Carlos Alcaraz ikilisi, ABD'den Austin Krajicek - Rajeev Ram ikilisine 2-0 kaybederek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Philippe-Chatrier'de oynanan karşılaşmayı Krajicek-Ram çifti, 6-2 ve 6-4'lük setlerle kazandı.

Dünya 1 numarası Alcaraz ile tenis tarihinin en büyük oyuncularından Nadal'dan oluşan takım, turnuvanın favorileri arasında gösteriliyordu.

Nadal, tek erkeklerde de Novak Djokovic'e 2-0 kaybederek elenmişti.

Nadal daha önce olimpiyatlarda 2008'de tek erkeklerde, 2016'da ise çift erkeklerde şampiyonluk kazanarak altın madalya almıştı.

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