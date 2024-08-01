Nadal-Alcaraz çifti olimpiyatlara veda etti

Olimpiyatlarda tenis çift erkeklerde İspanya'yı temsil eden Rafael Nadal ve Carlos Alcaraz ikilisi, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Spor 01.08.2024 10:17 Giriş: 01.08.2024 10:17

Güncelleme: 01.08.2024 10:24 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos