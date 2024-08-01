Nadal-Alcaraz çifti olimpiyatlara veda etti
Olimpiyatlarda tenis çift erkeklerde İspanya'yı temsil eden Rafael Nadal ve Carlos Alcaraz ikilisi, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
2024 Paris Olimpiyatları'nda tenis çift erkeklerde İspanya'yı temsil eden Rafael Nadal ve Carlos Alcaraz ikilisi, ABD'den Austin Krajicek - Rajeev Ram ikilisine 2-0 kaybederek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Philippe-Chatrier'de oynanan karşılaşmayı Krajicek-Ram çifti, 6-2 ve 6-4'lük setlerle kazandı.
Dünya 1 numarası Alcaraz ile tenis tarihinin en büyük oyuncularından Nadal'dan oluşan takım, turnuvanın favorileri arasında gösteriliyordu.
Nadal, tek erkeklerde de Novak Djokovic'e 2-0 kaybederek elenmişti.
Nadal daha önce olimpiyatlarda 2008'de tek erkeklerde, 2016'da ise çift erkeklerde şampiyonluk kazanarak altın madalya almıştı.