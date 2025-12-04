Nadir toprak elementi soruları yanıtsız kaldı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde bulunan ve dünyanın sayılı nadir toprak elementi (NTE) rezervleri arasında gösterilen sahaya ilişkin soruları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yanıtsız bıraktı.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan konuyu yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Bakan'ın verdiği yanıtta Eti Maden Genel Müdürlüğü (ETİMADEN) tarafından Beylikova’da kurulan pilot tesiste “deneme üretim çalışmalarında kullanılmak üzere cevher çıkarıldığı” ifade edilirken bu faaliyetlere ilişkin sayısal hiçbir veri paylaşılmadı.

“DENEME ÜRETİM VAR” DENİLDİ, MİKTAR AÇIKLANMADI

Bakanlık yanıtında, Beylikova sahasında gerçekleştirilen deneme üretim çalışmalarında pilot tesiste kullanılmak üzere cevher çıkarıldığı belirtilmesine rağmen, 2023 yılından bu yana kaç ton cevher çıkarıldığı, bu cevherin ne kadarının işlendiği, ne kadarının stoklandığı ya da atık haline geldiği yönünde herhangi bir bilgi verilmedi.

PİLOT TESİS VAR, FİİLÎ ÜRETİM BİLİNMİYOR

Beylikova’da 2023 yılında 244 milyon TL kamu kaynağıyla tamamlanan ve yıllık 1.200 ton kapasiteli olduğu belirtilen bir pilot tesisin kurulduğu bilgisini veren Bakan Bayraktar tesisin bugüne kadar fiilen ne kadar üretim yaptığı, hangi aşamada olduğu ve tam kapasiteyle çalışıp çalışmadığı sorularını cevapsız bıraktı.

“İHRACAT YOK” DENİLDİ, PEKİ ÇIKARILAN CEVHER NE OLDU?

Bakanlık cevabında, çıkarılan cevherin ham veya yarı işlenmiş halde ihraç edilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığı da ifade edildi. Ancak çıkarılan cevherin nerede ve nasıl değerlendirildiği sorusuna yanıt vermedi.

Yabancı firma sorusu yanıtsız bırakıldı

Arslan’ın, Beylikova sahasında veya pilot tesiste yabancı, taşeron ya da danışman firmaların faaliyet gösterip göstermediğine ilişkin sorusu ise yanıtta tamamen karşılıksız bırakıldı. Bu başlık altında herhangi bir firma ismi ya da faaliyet kapsamı paylaşılmadı.

"ŞEFFAFLIK ZORUNLULUK"

Yanıtı değerlendiren CHP’li Arslan, Beylikova’daki rezervin yalnızca Eskişehir için değil, Türkiye açısından da stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlık cevabında ‘cevher çıkarıyoruz’ deniliyor ama ne kadar çıkarıldığı, ne yapıldığı ve bugün elimizde ne olduğu açıklanmıyor. ‘İhraç etmedik’ demek yeterli değil. Bu ölçekte stratejik bir kaynağın yönetimi, Meclis denetimi ve kamuoyu bilgilendirmesi olmadan yürütülemez.”