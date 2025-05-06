Nadir, uğur böceği türü görüntülendi

Kahramanmaraş’ta doğa ve yaban hayatı fotoğraflarına ilgi duyan fotoğraf sanatçısı, nadir görülen bir uğur böceği türünü fotoğrafladı.

Renkli yapraklar üzerinde net şekilde fotoğraflanan uğur böceğinin, uzmanlar tarafından büyük ihtimalle Asya kökenli Harmonia axyridis (Asya uğur böceği) olduğu değerlendirildi. Türkiye’de ender rastlanan bu türün, son yıllarda çeşitli bölgelerde yayılım göstermeye başladığı da belirtildi.

Fotoğraf sanatçısı Baki Özdoğan, çektiği bu özel kareyle hem doğadaki biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmeyi hem de fotoğraf sanatının doğayla olan güçlü bağını ortaya koymayı amaçladığını ifade etti.