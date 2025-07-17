Nafaka hakkı hedefte

Haber Merkezi

İktidarın “süresiz nafaka hakkı” diyerek hedefe aldığı ve adil olmadığını iddia ettiği ‘nafaka hakkı’nı bu kez mahkeme hedef aldı. Antalya Aile Mahkemesi, nafaka hakkı uygulanmasını düzenleyen yasa mahkemesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Başvuruyu kabul edilebilir bulan AYM, dosyanın esastan görüşülmesine hükmetti.

Antalya’da yaklaşık 1 sene önce evlenen bir çift, boşanmaya karar verdi. Davacı kadın, boşanma ile birlikte 8 bin TL yoksulluk nafakası, 500 bin TL maddi ve 500 bin TL manevi tazminat talebinde bulunurken yoksulluk nafakasının ise her yıl TÜFE oranında artırılmasını talep etti. Antalya 12. Aile Mahkemesi, evliliğin üzerinden henüz bir yıl geçmediğini öne sürerek, “süresiz nafaka” uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali istemiyle AYM’ye başvurdu.

Mahkemenin verdiği ara kararda, nafakanın “süresiz olarak” düzenlenmesinin Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer aldığı hatırlatıldı. Fakat bu uygulamanın, nafaka yükümlüsünün geri kalan yaşamı bakımından refahı, mülk edinebilmesi, yeni bir aile kurabilmesi ve yeni kurduğu ailenin huzurunu ve refahını sağlayarak çocuklarını koruyabilmesinin önünde engel oluşturduğu iddia edildi.

Aile Mahkemesi tarafından yapılan başvurunun ilk incelemesi AYM tarafından geçtiğimiz hafta yapılırken başvuruyu kabul edilebilir bulan AYM, esasa geçilmesine karar verdi. “Süresiz nafaka hakkı” diye bir şeyin olmadığını vurgulayan kadın örgütleri, süresiz nafakanın hayat boyu devam ediyor gibi yansıtıldığını, nafakanın azaltılmasının ve kaldırılmasının da yasalarda düzenlendiğini hatırlatıyor.