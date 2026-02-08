Nafaka hakkına sistematik saldırı

Kadınların kazanılmış hakları yeniden ve ısrarla gerici iktidar tarafından hedef alınıyor.

Laikliğin son kırıntılarını da yok etmek isteyen rejimin gündeminde şimdi de yeni bir “yargı paketi” bulunuyor. Bu kapsamda değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi hedeflenen aile, ceza, yargılama hukukuyla ilgili birçok başlık yer alıyor.

Aile hukukuyla ilgili olarak “süresiz nafaka” başlığıyla tartışmaya açılan “yoksulluk nafakası” kaldırılmak istenirken, kadınlar evlilikten doğan hiçbir hakkını alamadan, aile arabuluculuğu ile hızlı boşanma sistemi getirilmek isteniyor.

Bugünün BirGün'ü

Nafaka konusunda, evlilik süresine göre bir düzenleme öngörülüyor. Hazırlanan taslağa göre nafaka süresi, evlilik süresiyle orantılı olacak.

Buna göre;

• 3 yıl süren evliliklerde 5 yıl,

• 5 yıl süren evliliklerde 7 yıl,

• 10 yıl süren evliliklerde ise 12 yıl nafaka ödenmesi öngörülüyor.

Özellikle nafaka, boşanma, velayet hukuku gibi konularda ilgili sivil toplum örgütlerinin ve akademisyenlerin görüşlerine başvurulduğu öne sürülürken kadın örgütleri görüşlerine başvurulmadığını ifade ediyor.

“Süresiz nafaka mağduriyeti” söylemi, sosyal medyada örgütlenen gerici erkek gruplarından başlayarak iktidarın hukuk reformu başlıklarına kadar uzanıyor. Nafaka meselesi, son dönemde kadınların kazanılmış haklarını hedef alan ve tüm toplumu kuşatmaya çalışan gerici saldırılardan bağımsız değil.

İktidar, yıllardır kadınların kamusal alandaki varlığını, emeğini ve hukuki güvencelerini aşındıran bir siyaset izliyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış, 6284 sayılı yasanın fiilen uygulanmaması ve kadın cinayetlerindeki cezasızlık politikası bu hattın temel taşları. Nafaka tartışmaları ise bu bütünün devamı niteliğinde. Türkiye’de nafaka, iddia edildiği üzere yaygın ve ömür boyu süren bir uygulama değil. Mahkemeler, nafaka miktarını ve süresini somut koşullara göre belirliyor. Kadınların çok büyük bir kısmı ya hiç nafaka alamıyor ya da yoksulluk sınırının çok altında ödemelerle yaşamaya zorlanıyor. Buna rağmen nafaka, “erkekleri mağdur eden” bir başlık olarak dolaşıma sokuluyor. Çünkü bu söylem, kadınların evlilik içinde ve sonrasında ekonomik olarak bağımlı kalmasını sağlamanın ideolojik zeminini oluşturuyor.

Nafaka hakkının hedef alınması güvencesiz çalışmanın yaygın, kadın istihdamının düşük olduğu bir ülkede kadın yoksulluğunu daha da derinleştirecek. Nafaka tartışmaları, aileyi kutsayan ama kadını aile içinde güvencesiz bırakan bir rejim tahayyülünün parçası.

***

YILLARDIR İKTİDARIN HEDEFİNDE

• 2010’larla birlikte “nafaka mağduru erkekler” adıyla dernekler, platformlar, imza kampanyaları ortaya çıktı. Sosyal medyada “3 ay evli kaldım, ömür boyu nafaka ödüyorum” gibi istisnai örnekler genelleştirildi. Bu yıllar aynı zamanda kadın cinayetlerinin görünür biçimde arttığı, iktidarın kadın düşmanı politikalarını hızlandırdığı yıllardı.

• 2016 sonrası iktidar, “boşanmalar arttı”, “aile dağılıyor” söylemini merkezine aldı. 2019’dan itibaren ise nafaka, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 ile birlikte anılmaya başlandı. “Bu düzenlemeler aileyi dağıtıyor” söylemleri gericiler tarafından yaygınlaştırıldı.

• 2021’de İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasıyla nafaka tartışmaları yeniden alevlendi. Nafaka tekil bir mesele değil, kadınları hukuken koruyan bütün mekanizmaların hedef alındığı bir dönemin parçası oldu.

• 2022 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ve Adalet Bakanlığı düzeyinde çalıştaylar yapıldı. “Süresiz nafaka kalkacak” söylemi sık sık dolaşıma sokuldu. Kadın örgütlerinin tepkileriyle geri adım atılsa da belli aralıklarla tartışma yeniden gündeme sokuldu.

***

PEKİ NEYİ ÖNGÖRÜYOR?

İktidarın gündeme getirdiği aile arabuluculuğu, iktidar tarafından yargının yükünü azaltmayı hedefleyen masum bir uygulama gibi sunulsa da kadınların evlilikten doğan haklarının gasp edilmesi anlamına geliyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bu düzeyde olduğu koşullarda kadınla erkeği “eşit taraflar” gibi uzlaşma masasına oturtmak, bu eşitsizliği görünmez kılıyor. Ekonomik bağımlılık, toplumsal baskı koşulları altında “gönüllü uzlaşma” çoğu zaman kadının daha baştan taviz vermeye zorlandığı bir sürece dönüşecek. Kadınlar için bu durum doğrudan hak kaybı anlamına geliyor.

***

TOPLUMA TOPYEKÛN KUŞATMA

Avukat Özlem Günel Tekşen - EŞİK Gönüllüsü

İktidarın laikliği hedef alan hamleleriyle kadınlar ve LGBTİ+’lar başta olmak üzere tüm toplum kuşatılmak isteniyor. Anayasa’ya aykırı, laik Medeni Kanun’u hedef alan tüm hamleleri olağanlaştırmak istiyorlar. Yazın Diyanet hutbelerinde miras hakkının, kadınların kıyafetinin hedef alınması da Mabel Matiz’e şarkısı sebebiyle soruşturma açıp “Bu şarkıyı bir erkeğe mi yazdın?” diye sorulabilmesi de aynı kuşatmanın sonucu. İktidar sistematik olarak Medeni Kanun’u hedef alıyor, kadınların mücadelesiyle birçok kez geri adım atılsa da her seferinde yeniden önümüze çıkarılıyor. Kanun, nafakanın yoksul tarafa verilmesini öngörüyor. Nafakayı tartışmaya açanlar ise neden hep yoksulluğa düşen tarafın kadınlar olduğunu tartışmıyor. Annelik kadına bir kariyer gibi dayatılıyor. Kadınlar işte bu yüzden yoksul. Sistematik ve bilinçli olarak eşitsizlik dayatılıyor. Biz EŞİK olarak tüm bunlara karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz, vazgeçmeyeceğiz.