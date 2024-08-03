Nagazaki’de anmaya Tel Aviv’e davet yok

Haber Merkezi

Japonya’daki Nagazaki şehrinin Belediye Başkanı Shiro Suzuki, ABD’nin atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene İsrail’in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen’i davet etmediklerini açıkladı. Suzuki, muhtemel protestolardan endişe duydukları için Cohen’i davet etmediklerini kaydetti.

Suzuki, haziran ayında İsrail’in Japonya Büyükelçiliği’ne davet mektubu yerine "derhal ateşkes çağrısında bulunan" bir mektup gönderdiklerini hatırlattı. Buna rağmen İsrail’den törenle ilgili muhtemel riskleri azaltacak herhangi bir hamle görmediklerini söyledi. Suzuki, bu zor kararın “politik” olmadığını ve “töreni sorunsuz bir şekilde gerçekleştirme" isteğinden kaynaklandığını sözlerine ekledi. ABD, İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminde 9 Ağustos 1945 tarihinde Nakazaki’ye atom bombası atmıştı. Tören, atom bombasının patladığı an olan 11.02’de gerçekleştiriliyor. ABD, ilk atom bombasını ise 6 Ağustos1945’te saat 08:15’de Hiroşima’ya atmıştı.