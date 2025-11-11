Nagehan Alçı'dan Demirtaş iddiası: Güvendiğim kaynaklardan aldığım bilgiye göre…

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konusunda dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı. Demirtaş'ın tahliyesi için bu haftaya işaret edildi.

AİHM'nin 9 yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararının ardından tahliye konusu gündemdeki yerini koruyor.

Nagehan Alçı, Demirtaş'ın tahliyesi konusunda dikkati çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvendiğim kaynaklardan bana gelen bilgiye göre Selahattin Demirtaş bu hafta tahliye edilecek" dedi.

Bakıyorum dünden beri konuşuluyor…Güvendiğim kaynaklardan bana gelen bilgiye göre de Selahattin Demirtaş bu hafta tahliye edilecek… — Nagehan Alci (@Nagehanalci) November 11, 2025

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti.

Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yapmıştı. Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını vermişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Selahattin Demirtaş sorusuna, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona her zaman uyarız" yanıtını vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "AİHM kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Bu süreci hep birlikte beklemek gerekecek" açıklamasını yapmıştı.