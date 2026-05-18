Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması: İddialara yanıt verdi

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.

Rasim Ozan Kütahyalı, ifadesinde, "İfademde belirttiğim gibi kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olduğu bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum bilmiyorum. Kredi kartımın ekstereleri incelendiğinde hepsinin tarihsel olarak açıklamaları olacaktır. Ayrıca eski eşim olan Nagehan Alçı'ya gönderdiğim tutarların büyük çoğunluğu para yardımlarıdır" ifadelerini kullandı.

Kütahyalı ayrıca, "Eski eşim olan Nagehan Alçı ile kullandığımız ortak hesaptan gelen para tutarıdır. Şüpheli bir işlem yoktur" dedi.

Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesindeki iddialara yanıt verdi.

Medyaradar'a konuşan Nagehan Alçı, "Bana gönderildiği iddia edilen parayla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır Rasim’in bana gönderdiği iddia edilen para hiçbir zaman benim eline geçmedi, ortak hesaptan yine kendi borçlarını kapatmak için kullanıldı" dedi.

Alçı, ayrıca, "Ben Rasim'den hiç para almadım çocuklar için, çok alacağım var. Yaşadıklarına dair ne hissedeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.