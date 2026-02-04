Nagehan Alçı'nın depremzedelere ilişkin paylaşımları tepki çekti: "Para harcama refleksi kaybolmuş"

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkımlara yol açan depremin yaraları halen sarılamadı.

Depremin üzerinden geçen 3 yıla karşın çoğu bölgede altyapı, elektrik, ulaşım ve barınma sorunları çözülemedi.

Afetzedeler seslerini duyurmaya çalışırken, gazeteci Nagehan Alçı'nın deprem bölgesine ilişkin yaptığı paylaşımlar sosyal medyada tepki çekti.

Konteyner kentlerdeki yaşam koşullarına dair 'gözlemlerini' aktaran Alçı, bazı depremzedelerde "para harcama refleksinin kaybolduğunu" ve bir "rehavet" oluştuğunu yazdı.

"KONTEYNERLERDEN ÇIKMAK İSTEMİYORLAR"

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklamalarda bulunan Alçı, "Konteyner kentlerde devletin sağladığı elektrik,su ve ısınmanın yanısıra devamlı gelen gıda ve temel ihtiyaç yardımları nedeniyle maalesef bazı depremzedelerde para harcama refleksi kaybolmuş. Bütün kısıtlı imkan ve zorluklara rağmen bu nedenle konteynerlardan çıkmak istemiyorlar" diye yazdı.

Alçı'nın sosyal medyada tepki çeken açıklamaları şu şekilde:

"• Günlerdir deprem bölgesinde YouTube kanalım için çekimler yaptık… CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuştuğu depremzede gibi birçok vatandaş çıktı karşımıza… Acı ve mağduriyet çok ama herşeyi sonsuza kadar devlet veremez. Maalesef bölgede depremzede rehaveti oluşmuş!

• Konteyner kentlerde devletin sağladığı elektrik, su ve ısınmanın yanısıra devamlı gelen gıda ve temel ihtiyaç yardımları nedeniyle maalesef bazı depremzedelerde para harcama refleksi kaybolmuş. Bütün kısıtlı imkan ve zorluklara rağmen bu nedenle konteynerlardan çıkmak istemiyorlar...

• Elbette hayat koşulları zorlu, büyük acılar yaşadılar ama hayat devam ediyor ve dünyanın hiç bir devleti sonsuza kadar tüm yaşam masraflarını üslenemez… Para harcama refleksleri zayıfladığı ve elektrik, ısınma gibi giderleri karşılamak istemedikleri için hak sahibi olan ve evleri teslim edilen vatandaşların bir kısmı sağlam ve yeni evlerine geçmektense konteyner koşullarında yaşamaya devam ediyorlar.

• Kiracı olan depremzedelerin ise ezici çoğunluğu konteyner kentlerden çıkmak istemiyor, devletten ev talep ediyorlar. Devletin kiracılara hak sahipleri koşullarında ev sağlaması hem ekonominin üzerinde büyük bir yük yaratır hem de Adil değil. Adalet ve eşitlik aynı şey değildir hatta çoğu zaman birbiriyle çelişir!

• Halbuki devlet deprem bölgesinde hakikaten büyük yatırım yapmış, onbinlerce modern ve son derece güzel konut inşa etmiş. Hepsini teker teker gezdim. İstanbul’da, Ankara’da en az 50 bin edecek 3+1, yepyeni dairelerin kiraları deprem bölgesinde 8-9 bin bandında.”