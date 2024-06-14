Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’yı ifşa etti: “Gerçeklerden bahsetme vakti geldi”

Gazeteci Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahya ile olan evliliği boyunca "tahayyül edilemeyecek boyutlarda" psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete maruz kaldığını yazdı. Yaşadıklarını kendi kusuruymuş gibi görüp sessiz kaldığını ifade eden Alçı, “Ama artık susmayacağım. Gerekli hukuki süreçleri başlatıyorum. Hukuka ve adalete güvenim tam” dedi. Kütahyalı, Alçı'nın bu sözlerine eski bir haberi yeniden paylaşarak 'yanıt' verdi. Alçı ile Kütahyalı, geçen yıl boşanmıştı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 2010-2023 arası evli kaldığı Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alçı, Kütahyalı’nın kendisini şiddete maruz bıraktığını ifade etti.

Açıklamasını ‘X’ hesabı üzerinden yapan Alçı, sözlerine, “Hayatımın en büyük pişmanlığı. Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim, içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi” ifadeleriyle başladı.

“Başkaları için avaz avaz bağırırken kendi için hep susuyor, içine atıyor” diyen Alçı, uzun yıllar boyunca “tahayyül edilemeyecek boyutlarda” psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet sarmalının içinde yaşadığını belirtti.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM SUSMUŞ OLMAMDIR"

Alçı, evliliği boyunca karşılaştığı “şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun” üzerini çocuklarını korumak için örttüğünü ve bugüne kadar anlatmadığını dile getirdi.

“En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır” diyen Alçı, yaşadıklarını ailesiyle dahi paylaşmadığını, sadece kardeşi ve avukatının durumdan haberdar olduğunu kaydetti. Alçı, “Şimdi açıp çekmecelere bakıyorum, Gözde ile hazırladığımız 2019 tarihli boşanma dilekçeleri var… Hiç birini işleme koyamamışım…” ifadelerini kullandı.

“BOŞANDIKTAN SONRA DA ŞİDDETTEN KURTULAMADIM”

Kütahyalı ile Ekim 2023’te boşanan Alçı, bu davaya ilişkin, “Nihayet geçen yıl cesaretimi toplayıp sırf bu şiddet ve işkenceden kurtulmak için dava açtım fakat yine tehdit edilerek bana dayatılan boşanma şartlarını kabul ettim” dedi.

Ancak boşandıktan sonra da şiddetten kurtulamadığını aktaran Alçı, maruz kaldığı şiddetle ilgili hukuki süreç başlatacağını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Her gün hakarete ve iftiraya uğramaktan, tehdit edilmekten kurtulamadım. Ama artık susmayacağım. Gerekli hukuki süreçleri başlatıyorum. Hukuka ve adalete güvenim tam. Şayet benimle empati kuran kadınlar varsa, onlara diyorum ki sizi çok iyi anlıyorum ama lütfen susmayın! Sustukça şiddet devam ediyor. Boşansanız da ediyor. Sizi kendi malı, yönetebileceği bir kukla gibi gören, aşağılayarak özgüveninizi ayaklar altına alan, size el kaldıran, yıllarca biriktirdiğiniz emeklerinizi sömüren, çalışmalarınız karşılığı kazandığınız tüm kazancınızı elinizden alan erkeklere karşı sesinizi yükseltin. Yükseltelim… Dur diyelim. Yeter diyelim… Yeter!”

8)Her gün hakarete ve iftiraya uğramaktan, tehdit edilmekten kurtulamadım.

Ama artık susmayacağım.



Gerekli hukuki süreçleri başlatıyorum.



Hukuka ve adalete güvenim tam.



Şayet benimle empati kuran kadınlar varsa, onlara diyorum ki sizi çok iyi anlıyorum ama lütfen susmayın! — Nagehan Alci (@Nagehanalci) June 14, 2024

KÜTAHYALI'DAN 'CEVAP'

Rasim Ozan Kütahyalı ise Alçı'nın bu sözlerine, eski bir haberi yeniden paylaşarak karşılık verdi.

Söz konusu haberde, Alçı'nın boşanma sürecinde Kütahyalı ile ilgili yaptığı "O benim her zaman dostum ve fikirdaşım olacak" açıklaması yer alıyor.