Nahçıvan saldırısı kriz yaratmıştı: Aliyev'den Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'da yeni 'Yüce Lider' seçilen Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu gönderdi.

Aliyev, mektupta "İran İslam Cumhuriyeti’nin Yüce Liderliği görevine atanmanız dolayısıyla sizi tebrik ederim" dedi.

Söz konusu mektup, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na yönelik füze saldırısı sonrası iki ülke arasındaki en üst düzey iletişim olması nedeniyle önem kazanıyor. Azerbaycan, saldırıdan İran'ı sorumlu tutarken İran, kendilerinin bu olayla ilgisi olmadığını savunuyordu. Söz konusu hadise iki ülke arasında kriz yaratmıştı.

Aliyev mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Yüce Ayetullah Hamaney Hazretleri,

İran İslam Cumhuriyeti’nin Yüce Liderliği görevine atanmanız dolayısıyla sizi tebrik ederim.

Ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti’nin Yüce Lideri olan babanız Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in trajik vefatı nedeniyle bir kez daha taziyelerimi iletmek isterim.

Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, tarih boyunca iyi komşuluk ve dostluk atmosferinde yaşamış halklarımızın iradesinden kaynaklanmaktadır. Halklarımızın çıkarları doğrultusunda, karşılıklı saygı ve güven ruhu içinde devletler arası ilişkilerin geliştirilmesi için birlikte daha fazla çaba göstereceğimizi umuyorum.

Bu yüksek göreve atanmanız dolayısıyla bir kez daha tebriklerimi iletir, dost ve kardeş İran halkına barış ve güvenlik dilerim.

Saygılarımla."