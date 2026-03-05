Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı: Azerbaycan'dan açıklama geldi

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı yapıldı. Saldırının İran tarafından yapıldığı iddia edildi.

İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü.

Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde havalimanında patlama sesi geldiği ve duman yükseldiği görüldü.

AZERBAYCAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'lardan birinin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, bir diğerinin ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düştüğü belirtildi.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ, BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Saldırılarda havalimanı binasının zarar gördüğü ve iki sivilin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerginliğin artmasına hizmet etmektedir. İran'dan kısa sürede söz konusu meseleye açıklık getirmesini, buna izahat vermesini ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirleri almasını talep ediyoruz. Azerbaycan, gerekli cevap hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri yer aldı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu'nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan'ın protesto notası vereceği belirtildi.