Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı: Azerbaycan'dan ve İran'dan açıklama geldi

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı yapıldı. Saldırının İran tarafından yapıldığı iddia edildi.

İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü.

Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde havalimanında patlama sesi geldiği ve duman yükseldiği görüldü.

AZERBAYCAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'lardan birinin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, bir diğerinin ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düştüğü belirtildi.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ, BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Saldırılarda havalimanı binasının zarar gördüğü ve iki sivilin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerginliğin artmasına hizmet etmektedir. İran'dan kısa sürede söz konusu meseleye açıklık getirmesini, buna izahat vermesini ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirleri almasını talep ediyoruz. Azerbaycan, gerekli cevap hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri yer aldı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu'nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan'ın protesto notası vereceği belirtildi.

"SALDIRILAR CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıların sorumlusunun İran olduğunu ve saldırıların cevapsız kalmayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki sivil altyapılara düzenlenen saldırılardaki İHA'ların teknik parametreleri ile saldırıların ayrıntılarının araştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin dille kınıyor. Meydana gelen olayda sorumluluk tamamen İran'ın üzerine düşmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması ve sivillerle sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırladığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılar cevapsız kalmayacaktır" ifadesine yer verildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Genelkurmay Başkanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyla "bağlantılarının olmadığını saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" ifade etti.

İran devlet televizyonunda (İRİB) yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı Nahçıvan'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İran Genelkurmayı'nın Nahçıvan'daki saldırıyla "Tahran yönetiminin bağlantısının olmadığı" kaydedildi.

İran'ın "tüm ülkelerin özellikle Müslüman ve komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğu" belirtilen açıklamada, Nahçıvan'daki kamikaze İHA saldırısının arkasında "İsrail olduğu ve bu saldırıyla İran'ın suçlanmak istediği" kaydedildi.

İsrail'in bu tür saldırılarla "geçmişte olduğu gibi Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmayı amaçladığı" belirtildi.

ALİYEV: BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Nahçıvan’a yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendiren Aliyev, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istedi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin derhal cezalandırılması gerektiğini belirten Aliyev, "İranlı yetkililer Azerbaycan'a açıklama yapmalı, özür dilemeli ve failleri cezai sorumluluğa tabi tutmalılar" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini defalarca İranlı yetkililere ilettiklerini bildiren Aliyev, "İran devletinin kontrolündeki medya kaynakları Azerbaycan'ı karalamak, İran'da yaşayan soydaşlarımızın düşüncesini değiştirmek için çirkin iftira kampanyası yürütüyordu. Çünkü bağımsız Azerbaycan'ın İran'da yaşayan birçok Azerbaycanlı için umut yeri olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bizi İran kamuoyu karşısında da gözden düşürmeyi amaçlıyorlardı. Azerbaycan ne o zaman ne de bu sefer İran'a karşı operasyonlarda yer almamaktadır ve almayacaktır" diye konuştu.

Aliyev, ülkesinin hiçbir zaman saldırgan politikalardan yana olmadığını, sadece kendi toprak bütünlüklerini koruduklarını dile getirerek, "Nasıl ki Ermenistan işgaline son vermişsek, her türlü kötü güce karşı kendi gücümüzü göstermeye hazırız ve İran'da da bunu unutmasınlar" dedi.

Aliyev, kendisi dışında hiçbir devlet başkanının İran'ın hiçbir büyükelçiliğine gitmediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunu takdir etmemek, bunu küçümsemek, kendilerini alçak ve nankör gibi göstermek kimseye şeref getirmez. Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamak isteyenlerin başı 'Demir Yumruk' aracılığıyla kırıldı. Bugünkü olay da aynı sonucu doğuracaktır. Bu nedenle bu meseleyle ilgili eylem planı hazırlanmalıdır. Bütün talimatlar verildi. İran'ın Bakü Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, protesto notası verildi. Diğer diplomatik adımlar da atılacaktır. Sınırla ilgili gerekli talimatlar verilmiştir."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bugün (5 Mart) gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.