Nahit Eren'den 'Adli Tıp Raporu' açıklaması: "Dosyaya giren bir rapor yok"

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır'da 8 yaşındayken öldürülen Narin Güran cinayeti soruşturma dosyasına giren bir Adli Tıp raporu olmadığını ifade etti.

Bugün içinde yayımlanan bazı haberlerde Narin Güran'ın nasıl öldürüldüğü hakkında önemli bulguların yer aldığı belirtilen Adli Tıp Raporu'nun ortaya çıktığına dair haberler yayımlanmış ve Adli Tıp Kurumu'nun Narin'in ölüm nedenini açıkladığı öne sürülmüştü.

Narin'in abisi Baran Güran'ın başvurusunun ardından müşteki sıfatıyla dosyaya dahil olan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Narin’in ölüm sebebine ilişkin an itibariyle yaptığımız görüşmelerde soruşturma dosyasına gelmiş bir Adli Tıp Raporu bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Narin’in ölüm sebebine ilişkin an itibariyle yaptığımız görüşmelerde soruşturma dosyasına gelmiş bir Adli Tıp Raporu bulunmamaktadır. — Nahit Eren (@av_nahiteren) September 17, 2024

Öte yandan Narin'in yengesi Hediye Güran, sevk edildiği hakimlikçe 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklandı.



