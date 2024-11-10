Nahit Eren'den Narin Güran cinayeti davası açıklaması

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı avukat Nahit Eren, Diyarbakır'da 8 yaşındayken öldürülen Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklama yaptı.

7 Kasım Perşembe günü başlayan ve üç gün süren Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşmasında mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Avukat Nahit Eren, mahkemenin ara kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Narin’e söz vermiştik. Maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkması ve Narin için adaletin sağlanması için hukuk mücadelesi sözümüzü bir kez daha yineliyoruz" dedi.

"AMACIMIZ HAKETTİKLERİ CEZAYI ALMALARINI SAĞLAMAK"

Eren, "Öncelikli çabamız kendi sosyal çevresinde katledilen sekiz yaşındaki bir çocuğu katledenin/lerin tespiti, yargılanması ve hakettikleri cezayı almalarını sağlamaktı. Bu amaçla Narin nezdinde bütün çocuklarımızın yaşam hakkına sahip çıkmak, çocuklarımızın yaşam hakkının korunması için sağlıklı politikaların geliştirilmesine de katkı sunmaktı" dedi.

Benzer dava dosyalarında deneyim kazanmış avukatlardan bir çalışma ekibi oluşturulduğunu söyleyen Eren, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle üç günü aşan ilk duruşma sürecini tamamlamış olduk.

Başta büyük bir fedakarlık ve emekle Narin dosyasında birlikte sorumluk aldığım ekip üyesi meslektaşlarım olmak üzere; destek, dayanışma ve katılma talebi ile duruşma salonunda hazır bulunan TBB Başkan ve yöneticilerine , Baro Başkanlarına, Baro ve STK temsilcileri ve avukatlarına; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili meslektaşlarım ile duruşmanın her anında salonda yerlerini alarak bizleri yalnız bırakmayan Diyarbakır Barosu üyesi meslektaşlarıma ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine; halkın haber alma hakkı için duruşmayı anbean takip eden basın emekçileri ile duruşmayı gözlemci sıfatı ile takip eden tüm siyasi parti temsilcilerine ve milletvekillerine teşekkür ediyorum.

"YİNE DE ÖZÜR DİLİYORUM"

Dosyada maddi gerçeğin açığa çıkması için her cinayet dosyasında olduğu gibi duruşma esnasında zaman zaman hassas içerikte konulara değinmek zorunda kaldık. Bu mesleki mecburiyetle duruşma esnasında dillendirmek zorunda kaldığımız hassas içerikli konulardan dolayı üzdüğümüz ve incittiğimiz herkesten bizi anlamalarını diliyor ve şahsım adına her şeye rağmen yine de özür diliyorum.

"HUKUK MÜCADELESİ SÖZÜMÜNÜ YİNELİYORUZ"

Kamuoyu tarafından takip edilen ve katılımın üç gün boyunca da oldukça yüksek olduğu bir duruşma sürecini, mevcut fiziki koşullar rağmen tüm taraflar açısından önemli bir sorun yaşanmadan tamamlanmasına katkısı olan yargı görevlilerine de teşekkür ediyoruz.

Maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkması ve Narin için adaletin sağlanması için hukuk mücadelesi sözümüzü bir kez daha yineliyoruz."