Nahit Eren'den Narin Güran cinayeti davası açıklaması
Eski Diyarbakır Barosu Başkanı avukat Nahit Eren, Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Dillendirmek zorunda kaldığımız hassas içerikli konulardan dolayı özür diliyorum" dedi.
Eski Diyarbakır Barosu Başkanı avukat Nahit Eren, Diyarbakır'da 8 yaşındayken öldürülen Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklama yaptı.
7 Kasım Perşembe günü başlayan ve üç gün süren Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşmasında mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Avukat Nahit Eren, mahkemenin ara kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Narin’e söz vermiştik. Maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkması ve Narin için adaletin sağlanması için hukuk mücadelesi sözümüzü bir kez daha yineliyoruz" dedi.
"AMACIMIZ HAKETTİKLERİ CEZAYI ALMALARINI SAĞLAMAK"
Eren, "Öncelikli çabamız kendi sosyal çevresinde katledilen sekiz yaşındaki bir çocuğu katledenin/lerin tespiti, yargılanması ve hakettikleri cezayı almalarını sağlamaktı. Bu amaçla Narin nezdinde bütün çocuklarımızın yaşam hakkına sahip çıkmak, çocuklarımızın yaşam hakkının korunması için sağlıklı politikaların geliştirilmesine de katkı sunmaktı" dedi.
Benzer dava dosyalarında deneyim kazanmış avukatlardan bir çalışma ekibi oluşturulduğunu söyleyen Eren, açıklamanın devamında şunları kaydetti:
"Bugün itibariyle üç günü aşan ilk duruşma sürecini tamamlamış olduk.
Başta büyük bir fedakarlık ve emekle Narin dosyasında birlikte sorumluk aldığım ekip üyesi meslektaşlarım olmak üzere; destek, dayanışma ve katılma talebi ile duruşma salonunda hazır bulunan TBB Başkan ve yöneticilerine , Baro Başkanlarına, Baro ve STK temsilcileri ve avukatlarına; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili meslektaşlarım ile duruşmanın her anında salonda yerlerini alarak bizleri yalnız bırakmayan Diyarbakır Barosu üyesi meslektaşlarıma ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine; halkın haber alma hakkı için duruşmayı anbean takip eden basın emekçileri ile duruşmayı gözlemci sıfatı ile takip eden tüm siyasi parti temsilcilerine ve milletvekillerine teşekkür ediyorum.
"YİNE DE ÖZÜR DİLİYORUM"
Dosyada maddi gerçeğin açığa çıkması için her cinayet dosyasında olduğu gibi duruşma esnasında zaman zaman hassas içerikte konulara değinmek zorunda kaldık. Bu mesleki mecburiyetle duruşma esnasında dillendirmek zorunda kaldığımız hassas içerikli konulardan dolayı üzdüğümüz ve incittiğimiz herkesten bizi anlamalarını diliyor ve şahsım adına her şeye rağmen yine de özür diliyorum.
"HUKUK MÜCADELESİ SÖZÜMÜNÜ YİNELİYORUZ"
Kamuoyu tarafından takip edilen ve katılımın üç gün boyunca da oldukça yüksek olduğu bir duruşma sürecini, mevcut fiziki koşullar rağmen tüm taraflar açısından önemli bir sorun yaşanmadan tamamlanmasına katkısı olan yargı görevlilerine de teşekkür ediyoruz.
Maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkması ve Narin için adaletin sağlanması için hukuk mücadelesi sözümüzü bir kez daha yineliyoruz."
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.
Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.
DURUŞMA 26 ARALIK'A ERTELENDİ
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ara karar verildi.
3 gün süren davada, mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığının tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 Aralık Perşembe günü saat 09.00'a ertelemeye karar verdi.