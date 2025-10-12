Nahit Eren'den 'Rojin Kabaiş' raporuna ilişkin 4 soru

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, ailenin avukatı Zeynep Demir, Adli Tıp raporunun cinsel saldırı ihtimalini ortaya koyduğunu belirtti.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Rojin Kabaiş'in raporuna ilişkin yanıtlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine 4 soru yönlendirdi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine, "10 ay boyunca tüm ısrarlı taleplere rağmen bildirmeyerek soruşturmayı sürüncemede bırakarak etkisiz kıldığınızın farkında mısınız?" sorusunu sordu. Eren, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

01.11.2024 tarihli raporunuzun sonuç kısmının 5.4 maddesine; iki farklı erkek şahsa ait DNA örneklerinin Rojin’in bedeninin neresinden alındığını tüm eküvyonlar kimliklendirildiği halde (eküvyonlar kimliklendirilmiş ve numaralı şekilde raporunuzda yer almakta) neden belirtmediniz? Israrlı talepler neticesinde 10.10.2025 tarihli raporunuzun 5.4 maddesini düzeltmiş ve DNA örneklerinin Rojin bedeninin neresinden alındığını (sternal ve intra vajinal bölge) belirtmişsiniz. DNA örneklerinin 01.11.2024 tarihinde Rojin’in bedeninin neresinden alındığını bildiğiniz halde raporunuzun sonuç kısmına “örneklerden şüpheli bir bulgu tespit edilmediği” kanatine nasıl vardınız? Bulaş olasılığını Adli Tıp Kurumu çalışanları açısından bizzat bertaraf ettiğinizi raporunuzda belirtmişsiniz. DNA örneklerinin sternal ve intra vajinal bölgeden alındığını bildiğiniz halde raporunuzda “maktulün bulunduğu yerden otopsi yerine sevki sırasında olabilecek bulaş riskine” sadece dikkat çekmeniz tıbbi açıdan ne kadar gerçekçi? (raporunuzun bu değerlendirmesi kapsamında 200 üzerinde o gün için görevli ancak sonraki süreçte ülkenin farklı illerine dağılan kolluk görevlilerinden 8 ay boyunca DNA karşılaştırması için örnekler alınarak incelemeye tabi tutuldu) Sadece bulaş olasılığına odaklanıp DNA örneklerinin bulunduğu bölgeyi ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığına yaklaşık 10 ay boyunca tüm ısrarlı taleplere rağmen bildirmeyerek soruşturmayı sürüncemede bırakarak etkisiz kıldığınızın farkında mısınız?