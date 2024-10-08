Naim Kasım: Hizbullah'ın yeni yönetim kadrosu belirlendi

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Lübnan televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.

Hamas’ın geçtiğimiz yıl 7 Ekim’de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu’nu istisnai bir olay ve Ortadoğu'da değişimin başlangıcı olarak nitelendiren Kasım, "İsrail'in hedefi direniş eksenini tamamen sona erdirmek ve Filistin halkını yok etmektir" ifadesini kullandı.

Kasım, İsrail’in bölgedeki tüm ülkeleri ve halkları kendi politikalarına tabi tutmak istediğini söyledi.

Naim Kasım, İsrail'in Lübnan cephesinde büyük kayıplar yaşadığını, ancak bunu duyurmadığını belirterek, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin "vatandaşlarını korumakta başarısız oldukları" yönündeki açıklamasını işaret etti. Kasım, "Saldırılar devam ederse, gelecekte de başarısız olacak" diye konuştu.

YENİ YÖNETİM KADROSU BELİRLENDİ

Naim Kasım konuşmasında, "Hizbullah'ın komuta, kontrol ve yönetimi organize edildi. Artık acı verici saldırıları atlattık. Tüm pozisyonlar dolduruldu. Boş pozisyon kalmadı" diye konuştu.

Kasım, söz konusu isimleri zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

"ABD SUÇ ORTAĞI"

ABD’nin İsrail’e yönelik desteğine ilişkin konuşan Kasım, "Amerika Birleşik Devletleri'ni Gazze'de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olarak görüyoruz. ABD’nin desteği olmasaydı, İsrail’in saldırıları bir ay içinde son bulurdu" dedi.

Hamas’ın çok daha fazla direnme kapasitesine sahip olduğunu belirten Kasım, "Filistin halkı yenilmezdir ve özgürlüğe layıktır" diye konuştu.

"ASKERİ KAPASİTEMİZ İYİ"

Hizbullah’ın İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı ve suikastların ardından İsrail ordusuna direnme kapasitesinin zarar görmediğini belirten Naim Kasım, "Askeri kapasitemiz iyi. Düşmanlarımızın savaş kabiliyetlerimiz hakkında söyledikleri bir yanılgı. Yalan söylüyorlar. Cephedeki savaşçılarımız sağlam. Son 10 günde İsraillilerin acısı arttı. Onlara, daha fazla İsraillinin yerinden edileceğini söylüyoruz. İsrail'in planı, Lübnanlı sivilleri öldürmek ve kaos oluşturmak için köyleri boşaltmak. Ama onlara, çabalarının başarısız olduğunu söylüyorum" diye konuştu.