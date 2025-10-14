Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-TEKİRDAĞ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın su ihtiyacını karşılayan Naip Barajı'nda su seviyesi, yüzde 1'in altına düştü. Kuruma noktasına gelen barajın son hali, dron kamerası ile görüntülendi.

Tekirdağ'ın 210 bin nüfuslu merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın içme suyunu karşılayan Naip Barajı, kurak ve yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle kuruma noktasına geldi. Su seviyesinin yüzde 1'in altına düştüğü barajda, ağaç kökleri ortaya çıktı, adacıklar oluştu. Kuruyan kısımlarda zeminin çatladığı barajda, bazı bölgelerde ise bataklık görüntüsünün oluştuğu görüldü. Baraj, havadan dron kamerası ile görüntülendi. Yaz aylarında su kesintilerinin yaşandığı kentte; Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yetkilileri, Naip Barajı'nı Yazır Göleti'nden su pompalanarak Süleymanpaşa ilçesinin su ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığını söyledi. Barajdaki su seviyesini 'ölü hacim' olarak adlandırılan yetkililer, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu. (DHA)

FOTOĞRAFLI