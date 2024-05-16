Nakba’nın 76’ncı yılında siyonist işgal sürüyor

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Yüz binlerce Filistinlinin yerinden edilmesiyle sonuçlanan İsrail’in kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1948’in ertesi günü Nakba’nın 76’ıncı yılında İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırılarına devam ediyor.

Nakba’nın yıl dönümünde birçok ülkede anma gösterileri düzenlenirken ABD’de başlayan ve Avrupa’nın merkez haline geldiği Filistin’e destek protestoları devam ediyor. İtalya’nın Floransa kentinde Floransa Üniversitesi, Avrupa Üniversite Enstitüsü ve Scuola Normale Superiore Üniversitesi öğrencileri, Filistin’deki soykırıma karşı birlikte eyleme çıktı.