Nakba’nın 77’nci yılı: Yüz binler Filistin için yürüdü

İsrail Gazze’deki saldırılarını yoğunlaştırırken Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nakba'nın 77’nci yılında dünyanın dört bir yanında yüz binlerce kişi Filistinliler için yürüdü. ABD, İngiltere, Kanada, Hollanda, Brezilya, Yunanistan, Almanya, Fransa, İtalya, İrlanda’nın dâhil olduğu onlarca ülkede İsrail’in saldırılarının yanı sıra Tel Aviv’le işbirliği yapan hükümetler protesto edildi.

Evrensel’in haberine göre yarım milyon kişi Londra’nın merkezinde toplanarak Başbakan Keir Starmer’ın hükümetini İsrail’e kayıtsız şartsız destek vererek soykırıma destek olmakla suçladı. İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan yüzlerce kişi ise Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.