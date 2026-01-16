Nakitle altın alımı bitti mi: Bakanlık açıklama yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde kamuoyunda sıklıkla yer alan "Kıymetli Maden Takip Sistemi ile yastık altındaki altınlar izlenecek" iddialarına yanıt verdi.

Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ile yastık altındaki altınların izleneceği iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

İDDİALARA BAKANLIK'TAN YALANLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KMTS’nin işleyişine dair şu bilgileri paylaştı:

Sistem, altının kim tarafından alınıp satıldığını değil, rafinerideki üretim sürecini kayıt altına almaktadır.

Rafineriler tarafından üretilen 1 gram ve üzerindeki altınlar ambalajlanarak üzerine benzersiz bir kod (KMTS kodu) işlenecek; böylece sahte veya düşük ayarlı altına karşı tüketici korunacaktır.

Evde, kasada duran mevcut altınların geçersiz sayılacağı veya el konulacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlar ellerindeki altınları yasal bir engel olmaksızın kuyumcu ve bankalarda bozdurmaya devam edebilecektir.

Bilezik, yüzük, kolye gibi işlenmiş takılar ile 22 ve 18 ayar altınlar bu takip sisteminin tamamen dışındadır.

Alışverişlerdeki 30 bin lira sınırı sadece altına özgü değildir; Vergi Usul Kanunu çerçevesinde tüm emtialar için geçerli olan genel bir kuraldır.