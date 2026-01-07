Nakitle altın devri bitiyor: Son tarih belli oldu

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, önümüzdeki aylarda Darphane tarafından Kıymetli Metal Takip Sistemi’nin (KMTS) devreye alınacağını, nakitle alım-satım yapmayacaklarını, para transferinin bankalar üzerinden gerçekleşeceğini söyledi.

Yakın, uluslararası Jewellery Antalya fuarında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

BANDROL DÖNEMİ

Altında kayıtdışılık ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla nisan ayıda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından KMTS’nin devreye alınacağını anlatan Yakın, “Darphane artık tüm altınlar için bandrol verecek. O bandrolün izniyle altın basılacak. Bandrolün üzerindeki numara ile altın hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama tüm altınlar için geçerli olacak, bir gramlık için de bir kiloluk için de geçerli olacak” dedi.

Altın alım-satımının kayıt altında olması için artık nakit alım-satım yapmayacaklarını belirten Yakın, para transferinin bankalar üzerinden gerçekleşeceğini kaydetti.

Sistemin kara para aklanması yöntemlerine de son vereceğini ifade eden Yakın, “Diyelim ki daire alacaksınız, bankada 3 milyon lira paranız var, 2 milyon liralık da altınınız var. Bu 2 milyonu bankaya götürdüğünüzde ‘bu paranın beyan formu var mı, nereden buldun bu parayı’ diye soracaklar. Sen ‘2 milyon liralık altınım, arabam ya da evim vardı sattım, beyan belgesi bu’ diyebildiğinde banka parayı kabul edecek” diye konuştu.