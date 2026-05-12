Nakliyat işçilerinden süresiz grev kararı

Haber Merkezi

Mersin’de evden eve nakliyat sektöründe güvencesiz koşullarda çalışan işçiler, yevmiye ücretlerinin düşüklüğü nedeniyle işverenle yaptıkları toplantıdan sonuç çıkmaması üzerine süresiz iş bırakma grevine gitme kararı aldı. PİRHA’nın haberine göre güvencesiz koşullarda çalışan işçiler, ücret konusunu görüşmek üzere Akdeniz ilçesinde bulunan Güvencesiz İşçiler Derneği’nde (GİŞ-DER) işveren temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde ortak bir noktada buluşulamaması üzerine işçiler, dernek binası önünde yaptıkları açıklama ile grev kararını duyurdu.

GİŞ-DER Mersin Şube Başkanı Nurettin Özdemir, yaptığı açıklamada işçilerin ağır çalışma koşullarına dikkati çekti. Ekonomik şartların işçileri zorladığını vurgulayan Özdemir, “Gelin bu imzayı atalım. Ülkedeki ekonomik durum ortadadır. Bir kira olmuş 35 bin TL’dir. İşçilerin çocukları var, aileleri var. Nasıl geçinecekler? Biz yine de işverenlere diyoruz; gelin anlaşalım.”