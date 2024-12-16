Nakliyat işçisi 55 bin TL ücret talebiyle buluştu

Emek Servisi

2025 yılı için asgari ücret görüşmelerin ikincisi bugün Ankara’da gerçekleşecek. Görüşmeler ay başından bu yana çeşitli tartışmalarla devam ederken DİSK’e bağlı Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu Taşımacılığı İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş) dün İstanbul Eminönü’nde eylem gerçekleştirdi.

Eminönü Meydanı’nda yoğun yağmur altında gerçekleşen basın açıklamasında “Asgari ücret sefalet ücreti olmasın, 55.000 net olsun’’ yazılı pankartlar taşındı. Sendika adına basın açıklamasını Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu okudu. Küçükosmanoğlu, açıklamada “İnsanca yaşanabilecek bir ücret için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “AKP iktidarının yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde asgari ücretin hedeflenen enflasyon üzerinden tespit edileceği şeklinde bir değerlendirme var. TÜİK’in kendi açıklamış olduğu enflasyon oranı yıllık olarak yüzde 44 civarında, muhtemelen yıl sonunda yüzde 45. Hedeflenen enflasyon oranından da yüzde 21-25 civarında söz ediliyor. Onun için asgari ücret tartışmalarında yüzde 25-30 şeklinde açıklamalar yapılıyor. Bu uygulamalar, para babalarını daha da zenginleştirirken, işçileri açlık ve yoksulluğa mahkûm etmektedir.”