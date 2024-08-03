Nakliyat sektöründe fiyatlar bir yıl içinde yüzde 120 arttı

Son dönemde artan petrol fiyatları ve işçi maliyetleri, evden eve nakliyat sektöründe büyük fiyat artışına neden oldu. Fiyatlar son bir yıl içinde yüzde 120 oranında arttı.

Evden eve nakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 120 oranında arttı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kozcuoğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Uluç, fiyat artışlarının sektöre olan etkilerini ve gelecekteki beklentilerini değerlendirerek, "Petrol fiyatlarındaki yükseliş, evden eve nakliyat maliyetlerimizi doğrudan etkiliyor. Nakliye araçlarımızın büyük kısmı fosil yakıtla çalışıyor ve petrol fiyatlarındaki her artış, operasyon maliyetlerimizi doğrudan yükseltiyor. Ayrıca, işçi maliyetlerindeki artış da göz ardı edilemez faktör. İşçi ücretlerindeki yükseliş, sosyal güvenlik primleri ve diğer yasal yükümlülükler, toplam maliyetlerimizi ciddi oranda artırdı" dedi.

"FİYATLARIMIZI YENİDEN DÜZENLEMEK ZORUNDA KALDIK"

Artan maliyetlerin müşterilere yansıdığını belirten Uluç, "Artan maliyetler nedeniyle nakliyat firmaları, bu maliyetleri müşterilere yansıtmak zorunda kaldı. Fiyatlarımızı yeniden düzenlemek zorunda kaldık. Bu durum, müşterilerimize daha yüksek fiyatlarla hizmet sunmamıza neden oldu" diye konuştu.





