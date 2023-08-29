Nakliye kamyonu yan yattı: 3 yaralı

Karabük’te nakliyat kamyonun yan yatması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.S.Ö. (45) yönetimindeki ev eşyası yüklü kamyon Çerkeş’ten Gerede istikametine seyir halindeyken Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına çarparak yan yattı.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine ihbarda bulunurken, sürücü ve yanında bulunan M.Y. ile M.S.I. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.