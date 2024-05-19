Nakliyeciler köprü ve otoyol zamlarına tepkili

HABER MERKEZİ

Köprü ve otoyollara yapılan zamlar işleri nedeniyle otoyol ve köprüleri kullanmak zorunda olan nakliyecileri isyan ettirdi. Gebze Nakliyeciler Garajı'nda bekleyen şoförler tepkilerini dile getirdi.

Nakliyeci Şenol Candar, “Zamlardan aracı çalıştırmaya korkuyoruz. Her şeye zam geliyor. Köprüye yıl başında zam yapıldı, şimdi yine zam oldu yüzde 50. Bu gidişin sonu yok. Uçurumdan aşağı freni patlamış kamyon gibi gidiyoruz şu an” dedi.

Zamlar yüzünden Kuzey Marmara Otoyolu yerine eski yolu kullandığını belirten Serdar Türk, “Kuzey Marmara'dan geçsek zaten hiç kazanamayız. Zam yapıldığı tarihe kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 500 lira ödüyorduk, şu an 750 lira olmuş. Lastiklere zam geldi, her şeye zam geldi. İşin içinden çıkamıyoruz” diye konuştu.

Sebze-meyve taşımacılığı yapan Oğuzhan Kaptan, “İzmir'den İstanbul Bayrampaşa Hali'ne kadar kendi aracımdan 5 bin 150 lira falan HGS bizden para kesiyor. Zamdan önce 3 bin 800 lira ödüyordum. Sadece köprüye, yola değil ki mazota da zam oluyor, yedek parçaya zam oluyor biz de haliyle karşı tarafa yansıtmak zorundayız. Bu durum sebze meyve fiyatlarına yüzde 40-50 yansır” dedi.