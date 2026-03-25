Nakliyeciler zamlardan yakındı: "Mazot fiyatları kontak kapattırdı"

Osmaniye'de nakliyeciler, özellikle yaptıkları anlaşmaların ardından mazota gelen zamların kendilerini zarara soktuğunu dile getirdiler.

Kamyoncu Adem Kalın, "Ankara'ya mesela 35 bin liraya gidiyoruz. Akşam haber geliyor mazota 5-6 lira zam gelmiş. Biz bunu adama yansıtamıyoruz çünkü anlaşmışız. O yüzden böyle çekiyoruz, zarar ediyoruz" dedi. Nakliyatçı Ahmet Çevik ise "mazot zammının kendilerini öldürdüğünü" söyledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde nakliyeciler, son günlerde mazota yapılan zamlar nedeniyle zor durumda kaldıklarını, ekonomik sıkıntı içerisinde olduklarını ve kontak kapatmak zorunda kaldıklarını anlattılar.

Turp üreticiliğinin yanı sıra nakliyeci olan Ahmet Çevik, mazot zamlarıyla maliyetlerin arttığını hatırlattı. Turp üreticisi olmaları nedeniyle çok kötü etkilendiklerini anlatan Çevik, şunları söyledi:

"Nakliye için kamyonu örnek veriyorum bugün 3 bin liradan tutuyoruz. Bir gün sonra veya gecesine mazota zam geliyor, bir gün sonra sevkiyat yapmam lazım, kamyoncu mazot zammını koymazsam gitmiyor. Karşı taraf da ürünü bekliyor, siparişimiz var; mecbur o zammı yapıyoruz. Ama turp fiyatı aynı zamanda hiçbir şekilde yükselmiyor. Traktörlerimiz tarladan mal çekip günlük getiriyor havuzumuza. Aşağı yukarı günlük bir depo mazot yakıyorlar 50, 60, 70 litre; 4, 5, 10 tane traktörümüz var; örnek veriyorum. Bunlar her gün yakıyor bu mazotu ama turp fiyatlarında hiçbir artış olmuyor. Turpun torbası şu an 150-160 lira, 170 lira en babası en pahalı gittiği yerde. 7,5 liraya geliyor kilosu. Mazot zammı zaten öldürdü bizi bu sene."

Kamyoncu Serkan Ataş da mazot artışlarının işlerini kötü etkilediğini belirterek, "Devletimiz elinden gelen desteği yaptığını söylüyor ama bunun bize yansıyan hiçbir bölümü yok, göremiyoruz biz" dedi.

Esnafın BAĞ-KUR borçları olduğunu, kefalet kooperatifinden kredilerini kullanamadığını anlatan Ataş, "Bize yansıyan mazot zammı tekrar bizim cebimizden fazlasıyla çıkıyor. Halk olarak da muzdaribiz, tırcı, kamyoncu camiası olarak da muzdaribiz. İşler zaten kısıtlı. Nakliyat sektöründe olan arkadaşlar da sadece mazota yansıyan zammı yansıtıp veriyor. Ne bir yemek parası ne giden diğer giderlere karşı hiçbir şey yok, artış yok. Mesela Osmaniye'den Samsun'a iki yıl önce de gittiğinde 10 bin lira kalıyorsa bugün mazot zammıyla da 10 bin lira kalıyor, o 10 bin lira da bugün pul olmuş durumda" diye konuştu.

"ALDIKLARIMIZIN HEPSİ VERGİYE GİDİYOR"

Kamyon esnafı Ali Tuğra de şunları söyledi:

"Mazota zam geldi, kiralar düştü. Kontak kapatma durumuna düştük. Şu an arabalarımızı bağladık. Ekonomik olarak zor durumdayız. Ödemelerimizi ödeyemiyoruz. Esnaf kefalet borçlarımızı ödeyemiyoruz, zor durumdayız. Vergi oldukça fazla. Aldıklarımızın hepsi vergiye gidiyor. Lastik alamaz olduk, arabalarımızın arızalarını yaptıramıyoruz. Çok zor durumdayız, bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Gıdalar yükselir, enflasyon yükselir ama biz de çok zor durumdayız. Nakliye ücretlerinin atması lazım. Bu şekilde biz çalışamıyoruz."

"ZARAR EDİYORUZ"

Kamyoncu Adem Kalın da "Ankara'ya mesela 35 bin liraya gidiyoruz. Akşam haber geliyor mazota 5-6 lira zam gelmiş. Biz bunu adama diyemiyoruz, yansıtamıyoruz çünkü anlaşmışız. O yüzden böyle çekiyoruz, zarar ediyoruz" dedi.

Kamyoncu Ali Çeribaş ise mazot zamlarından oldukça etkilendiklerini belirterek, "Mazota zam gelirse kirayı aşağı çekerler. Bu mal İzmir'e gidiyor, 350-370 litre mazot yakarsın sadece gidişte. İki bin kilometre yol yaparsın; orada da yükü yükleyeceğin yere göre değişir. 4 bin 500 lira zarardasın" ifadelerini kullandı.