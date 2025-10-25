Nakşibendi vakfa tahsis edilmişti: Devlet arazisi tarikatın elinden alındı

İstanbul Üsküdar Barbaros Mahallesi’ndeki devlet yurdu arazisinin Mahmud Esad Coşan Vakfı'na tahsis edilmesinin ardından açılan davada planların ve bina ruhsatlarının iptaline karar verildi.

Kararın ardından inşaat önünde bir araya gelen Barbaros Gönüllüleri, bir açıklama yaptı. Kamu malını peşkeş çektirmeyeceklerini söyleyen gönüllüler, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı: “Burası 1986 yılında yapılmış 30 sene bu ülkenin pırıl pırıl çocuklarını yetiştirmiş, okumalarını sağlamış bir devlet yurdunun arazisi idi. Burası önce depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile kapatılmış, daha sonra ise bir tarikatın ticarethanesi olarak peşkeş çekilmişti. 12 dönümlük değerli bir alan, yanda aynı tarikatın kolejine verilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘yurt ihtiyacı yoktur’ yazısı buna sebep olmuştu. O dönemki İBB yönetimi ise farklı 2 parsel olmasına rağmen kolej arazisi ile yurt arazisini tek bir parsel gibi plana konu etti. Yani, hem kamunun malı alındı, hem imar artışı yapıldı, hem de devlet yurdu arazisi bir ticarethaneye çevrildi."

7 YILLIK MÜCADELE

Açıklamanın devamında ise şunlar denildi: "7 yıllık bir mücadele sonunda, 2019 yılından beri tarafımızdan sürdürülen mücadele, bugün başarıya ulaşmış bulundu. Göz göre göre yapılan bu inşaatlar eğer ki hukuki mücadelemiz olmasa idi devam edecekti. İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nin alandaki planların ve ruhsatların iptaline dair kararı sonrasında artık mühürlenmiş bulunmakta. Buradaki mücadelemiz bu karar sonrasında da devam edecektir. Buranın takibine devam edeceğiz. Bu kamusal alanın kamuya geri dönmesi sağlanana kadar mücadelemiz devam edecek.”