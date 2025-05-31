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Nallıhan'da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde T.Ö. (40) idaresindeki çöp kamyonu, kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Güncel
  • 31.05.2025 16:48
  • Giriş: 31.05.2025 16:48
  • Güncelleme: 31.05.2025 16:54
Kaynak: AA
Nallıhan'da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Fotoğraf: AA

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü öldü, yanındaki işçi yaralandı.

Nallıhan Belediyesine ait T.Ö. (40) idaresindeki çöp kamyonu, Ankara-Nallıhan kara yolunda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan işçi E.K. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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