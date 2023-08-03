Nallıhan Karayolu’nda iki araç çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Kaynak: İHA
Ankara-Nallıhan Karayolu’nda iki aracın karıştığı kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nallıhan-Ankara Karayolu’nda seyir halinde giden iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma etkisiyle savrulan araçları gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, 2’si ağır toplam 4 yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirerek hastaneye götürdü.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.