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Nallıhan Karayolu’nda iki araç çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 03.08.2023 17:14
  • Giriş: 03.08.2023 17:14
  • Güncelleme: 03.08.2023 17:14
Kaynak: İHA
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Nallıhan Karayolu’nda iki araç çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı

Ankara-Nallıhan Karayolu’nda iki aracın karıştığı kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan-Ankara Karayolu’nda seyir halinde giden iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma etkisiyle savrulan araçları gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 2’si ağır toplam 4 yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirerek hastaneye götürdü. 

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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