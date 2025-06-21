Nallıhan’da freni boşalan itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, freni boşalan bir itfaiye aracı ormanlık alanda uçurumdan yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Nallıhan’da, görevden dönenen bir itfaiye aracı eğimli arazide fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Aracın ormanlık alana düşmesiyle birlikte ağaçlar sayesinde tamamen yuvarlanması engellenirken, araçtaki itfaiye personeli araçtan atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, itfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.