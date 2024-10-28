Namağlup Galatasaray ile Beşiktaş derbide

Spor Servisi

Lider Galatasaray, derbide yarın üçüncü sıradaki Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Siyah- beyazlılar, haftaya 20 puanla girdi. Galatasaray ile Beşiktaş bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu siyah-beyazlılar ile Turkcell Süper Kupa'da karşılaştı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.