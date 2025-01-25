Namağlup Galatasaray Konya karşısında
Oktay EVSEN
Namağlup lider Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında bugün sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray'da Gabriel Sara ile Mauro Icardi yer alamayacak.
Galatasaray, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Konyaspor ise 21 puanla haftaya 13. sırada girdi.
SÜPER LİG’TE BUGÜN
• 13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)
• 16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (GAİN Park)
• 19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)